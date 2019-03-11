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В Башкирии прокуратура добилась организации подвоза школьников к месту учебы и обратно

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Башкирии прокуратура добилась организации подвоза школьников к месту учебы и обратно Фото: Ксения Калинина

УФА, 11 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Прокуратура Аскинского района Башкирии добилась того, чтобы у местной школы появились автобусы для перевозки детей к месту учёбы и обратно. По данным пресс-службы прокуратуры РБ, автобусы школ №1 и №2 села Аскино возили учеников, проживающих в других населённых пунктах. При этом более 150 учеников начальных классов ежедневно добирались до учебных заведений, расположенных в районном центре, пешком, преодолевая расстояние от 2 до 3,5 км.

«В соответствии с законодательством образовательные учреждения отвечают за организацию бесплатной транспортировки учеников до места учёбы и обратно, если пешеходная доступность школы превышает 2 км», — пояснили в ведомстве.

По данному факту прокуратура внесла в районный отдел образования представление. Оно было рассмотрено, и в итоге сейчас две школы села Аскино обеспечены автобусами, приняты на работу водители и организован ежедневный подвоз детей.

Теги: прокуратура, дети, образование, школьные автобусы
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