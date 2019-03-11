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Говори – покоряй интернет – экономь: МегаФон ввел кешбэк с оплаты услуг связи

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ОБЩЕСТВО

УФА, 11 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

МегаФон первым на российском рынке предлагает клиентам с 11 марта зарабатывать на платежах за мобильную связь. Оператор включает кешбэк для абонентов новой линейки «Включайся» при совершении самых обычных операций и возвращает 20% от суммы списанного ежемесячного платежа клиента за мобильную связь и оплаты международного роуминга.

С 11 марта оператор цифровых возможностей МегаФон обновляет суперпопулярную тарифную линейку «Включайся» и запускает новые тарифы «Включайся! Выбирай», «Включайся! Смотри» и «Включайся! Премиум». Наряду с традиционными услугами (пакеты минут, трафик, SMS, неограниченный доступ к мессенджерам и видео сервисам) абоненты новых тарифных планов линейки «Включайся» получают исключительные преимущества:

  • тариф-конструктор «Включайся! Выбирай», в котором клиент в один клик формирует индивидуальные условия своего тарифа и самостоятельно определяет необходимое ему количество интернет-трафика, минут и смс. Используя «Включайся! Выбирай», вы сможете получить доступ даже к абсолютно безлимитному интернету и видеоконтенту в «МегаФон ТВ»;
  • тарифный план «Включайся! Смотри», в который входит подписка на популярный сервис «МегаФон ТВ» с доступом к 50 ТВ-каналам, популярным российским и зарубежным сериалам и фильмотеке из более чем 1500 кинокартин;
  • тариф «Включайся! Премиум» – безлимитный интернет и SMS, тысячи минут для разговоров и бесплатные опции в сервисах ЛитРес, «Антивирус», «Журналы», а также индивидуальное клиентское обслуживание, «МегаФон ТВ».
Уникальное преимущество новой тарифной линейки «Включайся» – МегаФон возвращает 20% от суммы абонентской платы клиента, включая даже оплату за услуги связи в международном роуминге.

Это удобный и прозрачный механизм начисления кешбэка и его дальнейшего использования в личном кабинете и салонах связи МегаФон. Клиент может потратить накопленную сумму кешбэка на оплату популярных услуг и сервисов: киноновинок и сериалов в «МегаФон ТВ», книг и журналов, новых музыкальных релизов и нестареющей классики от «МегаФон.Музыка». Накопленным кешбэком можно целиком или частично оплатить покупку любых гаджетов и аксессуаров в салонах МегаФона.

«По данным ВЦИОМ, кешбэк – наиболее востребованная фишка среди пользователей банковских карт и финансовых услуг. МегаФон впервые на рынке представляет настоящий кэшбэк для всех – мы добавили услугу прямо в тариф абонента. Кешбэк в 20% от суммы ежемесячной абонентской платы – это реальная возможность для всех желающих значительно сэкономить благодаря ежемесячным платежам за мобильную связь, – рассказал Влад Вольфсон, коммерческий директор компании «МегаФон». – Благодаря новым технологиям и аналитике больших данных МегаФон предоставляет лучшие решения для самых разных клиентов. Именно поэтому линейка «Включайся!» – настоящий бестселлер, сегодня этими тарифами пользуются почти 20 млн человек по всей стране».

Теги: мегафон
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