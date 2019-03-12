Фото: автор В Башкирии в еще одном детском доме пройдет «День аиста» Фото: автор

УФА, 12 мар 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

15 марта на базе Белебеевского детского дома состоится очередное мероприятие социального проекта «День аиста», который реализует Министерство образования республики для знакомства воспитанников детских домов с потенциальными родителями.

Впервые такой нестандартный формат знакомства воспитанников интернатных учреждений с будущими мамами и папами был опробован в Уфе в Башкирском республиканском детском доме №1 им. Ш. Худайбердина, затем «День аиста» поддержали детские дома по всей республике. «День аиста» проходит без строгих рамок, взрослые и дети вместе играют, выполняют какие-то задания и таким образом узнают друг друга. Благодаря проекту уже удалось устроить в семьи более 70 воспитанников детских домов республики.

Очередной «День аиста» даст возможность 40 воспитанникам Белебеевского и Шабаевского детских домов встретиться с 30 кандидатами в замещающие родители, состоящих на учете в органах опеки и попечительства восьми близлежащих районов.

Для участников проекта запланирована насыщенная программа с конкурсами, викторинами, постановками. На круглом столе кандидаты в приемные родители смогут задать интересующие вопросы, получить индивидуальные консультации специалистов.

В настоящее время в 15 детских домах Башкортостана воспитываются около 500 детей.

Подробно о требованиях к будущим приёмным родителям мы писали в материале «Как принять в семью ребенка?».