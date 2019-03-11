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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии наградят школьницу, спасшую из пожара трех братьев

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

В Башкирии наградят школьницу, спасшую из пожара трех братьев Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РБ

УФА, 11 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

16-летняя жительница Шаранского района будет награждена ценным подарком и ведомственной наградой Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям. Об этом на оперативном совещании в правительстве РБ сообщил председатель Госкомитета Фарит Гумеров.

Как сообщал «Башинформ», 7 марта школьница спасла из пожара трех младших братьев. В жилом доме загорелась кровля. Внутри помещения находились четверо детей. Старшая сестра, услышав громкий сигнал пожарного извещателя, увидела, что горит коридор. Оценив обстановку, она сориентировалась и эвакуировала младших братьев через окно.

«Вот пример, как извещатель спас четверых детей. Прошу эту работу продолжить и 25 марта представить мне отчет об этой деятельности», — сказал руководитель Башкирии Радий Хабиров.

Теги: пожар, награда
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