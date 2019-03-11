Уфимцев приглашают на ярмарку вакансий строительной сферы

УФА, 11 мар 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

14 марта в Уфе состоится ярмарка вакансий для предприятий сферы «Строительство».

На ярмарке будут предложены вакансии: автоэлектрик, бетонщик, водитель автомобиля, дворник, инженер, каменщик, маляр, машинист крана, монтажник строительных работ, рабочий, слесарь, токарь и другие. Посетителям будет представлен весь спектр государственных услуг в сфере занятости, предоставлена возможность пройти компьютерную диагностику профессиональных наклонностей, получить консультации по профессиональной ориентации, профессиональному обучению, правовым вопросам занятости.

Ярмарка вакансий пройдет по адресу: бульвар Ибрагимова 47/1 с 10 до 12 часов.