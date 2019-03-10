Фото: Илвир Нурдавлятов, Fb



Фото: Илвир Нурдавлятов, Fb

УФА, 10 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе старейший Сад культуры и отдыха имени Аксакова ожидает реконструкция. Об этом на своей страничке в «Фейсбуке» сообщил глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов.

«Сад Аксакова является ландшафтным памятником и полюбился жителям Уфы за уют тенистых аллей и тихое щебетание птиц в центре города. Лебединое озеро дополняет незабываемый колорит парка, и многие посетители часами готовы любоваться тихим спокойствием сада. Чтобы внести элементы новизны и облагородить старинный парк в 2019 году проведут масштабные ремонтные работы. Будут отремонтированы и ухожены пешеходные дорожки. Намечены мероприятия по очистке ручейков, питающих озеро. Предмет особой гордости сада — вековые деревья при этом не должны пострадать, напротив, с учётом ландшафта парка, каждое дерево гармонично впишется в единый ансамбль», — написал глава Кировского района.

Сегодня руководство администрации района вместе с представителями Главархитектуры Уфы, разработчиками Генпроекта провели совещание по вопросу реконструкции объекта. Все участники обсуждения сошлись во мнении, что обновлённый парк станет визитной карточкой Уфы, местом притяжения гостей столицы и любимым местом отдыха.