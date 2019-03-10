Более 1200 спортсменов сражаются за Кубок главы администрации Уфы

Фото: ufacity.info









Фото: ufacity.info

УФА, 10 мар 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В столице Башкирии на ипподроме «Акбузат» 10 марта проходят VII Уфимские зимние Корпоративные игры на Кубок главы администрации города. В этом году в них принимают участие более 1200 человек – команды 52 предприятий и организации, сообщает пресс-служба мэрии.

«Наш праздник объединяет людей различных возрастов, профессий, взглядов, искренне любящих спорт, физическую культуру и пропагандирующих здоровый образ жизни. В Уфе созданы все условия для занятий физической культурой и спортом. Именно для таких активных, спортивных, целеустремленных людей как вы, создаются спортивные площадки, плоскостные сооружения, турниковые комплексы, а также проводятся различные спортивные мероприятия – от дворовых до международных», – сказал на открытии игр замглавы города Салават Хусаинов.

Он пожелал участникам соревнований спортивного азарта и честных побед, а болельщикам — положительных эмоций и ярких впечатлений.

В программе соревнований пять дисциплин: хоккей в валенках, волейбол на снегу, лыжные гонки (эстафета), конькобежный спорт (эстафета), веселые старты с элементами пейнтбола.

Главный приз – Кубок главы города. Кроме того, команды, занявшие призовые места в общем зачете и по отдельным видам спорта, наградят кубками, медалями и грамотами столичного Управления по физической культуре и спорту. Вручение наград состоится в здании администрации.

Кроме того, сегодня на ипподроме развернулись масленичные гуляния. Для гостей мероприятия организован праздничный концерт, театрализованное представление, работают игровые площадки, аттракционы, творческие мастерские.