Фото: Олег Яровиков Ульфат Мустафин занял пятое место в медиарейтинге мэров ПФО Фото: Олег Яровиков

УФА, 10 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Компания «Медиалогия» подготовила медиарейтинг первых лиц столиц субъектов Приволжского федерального округа за февраль 2019 года. Уфимский сити-менеджер Ульфат Мустафин занял пятую строчку рейтинга, уступив главе Нижнего Новгорода Владимиру Панову, саратовскому лидеру Михаилу Исаеву, мэру Казани Ильсуру Метшину и главе Кирова Илье Шульгину.

Дело в том, что медиаиндекс мэра Уфы по январским итогам составлял 7540 сообщений, а в феврале эта цифра опустилась до 5607.

Исследование построено на основе базы СМИ, включающей почти 50 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.

Как сообщалось ранее, в ноябре прошлого года глава Уфы стал лидером рейтинга «Медиалогии» — занял первое место. В январе 2019 года Ульфат Мустафин занял третью строчку исследования.