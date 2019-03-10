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ГИБДД Уфы проводит массовые проверки водителей

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

ГИБДД Уфы проводит массовые проверки водителей Фото: Ксения Калинина

УФА, 10 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе Госавтоинспекция проводит массовые проверки водителей. По данным пресс-службы ведомства, в рамках этих мероприятий сотрудники ведомства проверяют документы и состояние автолюбителей, соблюдение правил перевозки пассажиров, особенно несовершеннолетних. Рейдовые мероприятия необходимы для своевременного реагирования на возможное осложнение дорожной обстановки, а также исключения рисков, связанных с нарушением некоторыми водителями и пешеходами ПДД.

«Мероприятия направлены на недопущение дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями и пресечение грубых нарушений правил дорожного движения, которые становятся причинами аварий», — отметили в ГИБДД Уфы.

Теги: ГИБДД, профилактика
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