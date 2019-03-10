Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.96

EUR 74.57

10 марта Воскресенье

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии в ближайшие дни прогнозируются дождь со снегом и гололедица

ОБЩЕСТВО
Фото: Ксения Калинина

В Башкирии в ближайшие дни прогнозируются дождь со снегом и гололедица Фото: Ксения Калинина

УФА, 10 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

По прогнозам синоптиков, в Башкирии в ближайшие три дня ожидается мокрый снег с дождем и гололедица. В воскресенье, 10 марта, днем выпадут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, по югу до умеренных. Утром в отдельных районах слабая метель, гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха в светлое время суток составит -1, +4 градуса.

В понедельник, 11 марта, ночью прогнозируется небольшой мокрый снег, местами до умеренного, слабая метель, на отдельных участках дорог снежный накат, гололедица, днем дождь со снегом и дождь, местами небольшой. Слабый гололед. Ветер южный, юго-западный умеренный, порывы до сильного. Столбики термометров ночью покажут +1,-4, днем 0, +5.

Во вторник, 12 марта, ожидается небольшой мокрый снег, местами до умеренного, на отдельных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0,-5, днем 0,+5.

Теги: прогноз погоды
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии водитель насмерть сбил свою жену после празднования 8 марта
В Татышлинском районе Башкирии под колесами автомобиля погибла женщина. Как сообщается в блоге главного автоинспектора Башкирии Динара Гильмутдинова, о
Уфимец отсидел сутки в спецприемнике за царапину на автомобиле
Уфимца Георгия В. на сутки поместили в спецприемник за оставление места ДТП - спустя полторы недели после случившегося. 25 февраля в Уфе возле гимназии
В Башкирии снизились цены на товары и услуги: дешевле стали яйца, сахар, стрижки и ремонт
Индекс потребительских цен на товары и услуги в феврале 2019 года в Башкортостане составил 100,5%, в целом по Российской Федерации - 100,4%, за период с
В Уфе сотрудники Управления экономической безопасности проверяют Демский рынок
Оптовый рынок в Демском районе Уфы оцепили полицейские. Они проверяют соблюдение миграционного законодательства и выявляют контрафактную продукцию. «Пр
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть