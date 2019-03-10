Фото: Ксения Калинина В Башкирии в ближайшие дни прогнозируются дождь со снегом и гололедица Фото: Ксения Калинина

УФА, 10 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

По прогнозам синоптиков, в Башкирии в ближайшие три дня ожидается мокрый снег с дождем и гололедица. В воскресенье, 10 марта, днем выпадут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, по югу до умеренных. Утром в отдельных районах слабая метель, гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья, на дорогах гололедица. Ветер южный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха в светлое время суток составит -1, +4 градуса.

В понедельник, 11 марта, ночью прогнозируется небольшой мокрый снег, местами до умеренного, слабая метель, на отдельных участках дорог снежный накат, гололедица, днем дождь со снегом и дождь, местами небольшой. Слабый гололед. Ветер южный, юго-западный умеренный, порывы до сильного. Столбики термометров ночью покажут +1,-4, днем 0, +5.

Во вторник, 12 марта, ожидается небольшой мокрый снег, местами до умеренного, на отдельных участках дорог снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью 0,-5, днем 0,+5.