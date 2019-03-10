В Сибае отметили праздник валенок

СИБАЙ, 10 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

На центральной площади Сибая состоялось празднование «Масленицы». Горожан поздравил глава администрации Рустем Афзалов.

«Благодаря таким праздникам мы ближе познаем культуру и красоту народных обычаев, живем в мире и согласии в многонациональной нашей стране. Сегодня Сибай продолжает жить в уверенном трудовом ритме. Горожане работают, учатся, перед ними открываются новые возможности и перспективы», — сказал он.

Продолжая сложившуюся в городе добрую традицию, мэр Сибая вручил памятные подарки — коляски — семьям, в которых недавно родились двойни. Их обладателями стали Дамир и Гузель Бураншины, семья которых пополнилась двойняшками Баязитом и Ранией; Шамиль Галин и Фаниля Алибекова — родители девочек Самиры и Сабины; Рафис и Гульназ Айдашевы, у которых на свет также появились сразу две дочки, Дарина и Алина.

На «Масленице» прошел и «Праздник валенок»: он проходит в Сибае второй год. Желающие могли посостязаться в ловкости и смелости, приняв участие в мини-футболе в валенках; в хоккее в валенках; перетягивании каната в валенках; забеге в валенках на короткие дистанции; метании валенок на дальность и конкурсе на самый оригинальный танец в валенках.