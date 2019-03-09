В Уфе сотрудники Управления экономической безопасности проверяют Демский рынок
В Уфе сотрудники Управления экономической безопасности проверяют Демский рынок Фото: ИА «Башинформ»
УФА, 9 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.
Оптовый рынок в Демском районе Уфы оцепили полицейские. Они проверяют соблюдение миграционного законодательства и выявляют контрафактную продукцию.
«Проводятся профилактические мероприятия с участием сотрудников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, уголовного розыска и других подразделений. Проверяется финансово хозяйственная деятельность рынка, соблюдение правил оборота денежных средств и миграционного законодательства», — сообщили в пресс-службе МВД по РБ.