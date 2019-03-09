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9 марта Суббота

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе за сезон вывезли более двух миллионов кубометров снега

ОБЩЕСТВО
Фото: Администрация Уфы

В Уфе за сезон вывезли более двух миллионов кубометров снега Фото: Администрация Уфы

УФА, 9 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе за сезон вывезли 2,1 млн кубометров снега.

В праздничный день 8 марта на уборку снега вышли 262 единицы техники и 184 человека. За прошедшие сутки с городских магистралей, мостов, путепроводов, остановочных павильонов вывезено 21 тысяча кубических метров снега. На посыпку дорог и улиц за сутки использовано 81 тонна песко-соляной смеси.

9 марта снег с улиц убирают и вывозят 170 дорожных рабочих и 212 единиц специальной техники.

На уборке придомовых территорий по линии Управления жилищного хозяйства г. Уфы работают 855 дворников с привлечением 143 единиц техники.

На очистке крыш и козырьков трудятся 309 кровельщиков с привлечением трех автовышек.

Теги: уборка снега
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