В Башкирии прекращены поиски пропавшей 20-летней Регины Дульченко
УФА, 9 мар 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.
В Башкирии волонтеры прекратили поиск пропавшей Регины Дульченко.
Стало известно, что девушка жива, родственникам удалось восстановить с ней связь. О причинах исчезновения и ее местонахождении не сообщается. Девушка пропала в ночь с 6 на 7 марта, на связь с близкими она не выходила.
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В Башкирии прекращены поиски пропавшей 20-летней Регины Дульченко
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