Фото: ИА «Башинформ» Уфимец отсидел сутки в спецприемнике за царапину на автомобиле Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 9 мар 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Уфимца Георгия В. на сутки поместили в спецприемник за оставление места ДТП — спустя полторы недели после случившегося.

25 февраля в Уфе возле гимназии №11 на ул. Менделеева, Георгий В. из-за сугробов задел брызговиком стоящую машину — и не понял этого, так как воздействие было по касательной. Хозяин машины увидел, как он уезжает.

«26 февраля нам позвонили: «Вы покинули место ДТП». Мы тут же поехали в полк, так как на нашей машине не нашли каких-либо повреждений, и не понимали в чем дело. На «пострадавшей» машине тоже из повреждений только маленькая царапина», — рассказывает супруга Георгия В. Екатерина.

В полку участники ДТП встретились.

«Хозяин машины претензий не предъявлял, больше обидно было: думал, мы скрылись. Сразу сказал, что все хорошо, написал расписку, что претензий не имеет. Приложили ее к делу. Кроме того, у всех ОСАГО и вопрос вроде решен. Повреждения ничтожны».

Но история на этом не закончилась. Все десять дней после ДТП Георгий по первому требованию приезжал в полк и привозил необходимые документы. 6 марта его пригласили в очередной раз подписать бумаги.

«Приехали в полк; муж ушел и пропал на два часа. После этого к нам в машину садится сотрудник полиции и просит отвезти на ул. Кавказскую, якобы там еще что-то надо подписать, поставить отметку. Привозим. Супруг спрашивает: мне с вами? Полицейский сказал: «Да, пойдем». Через 20 минут звонит муж и говорит, что его закрыли», — рассказывает Екатерина.

Мужчине разрешили только один звонок и телефон отобрали. Жене не разрешили принести еду, вещи первой необходимости. В помещении — клопы.

«Меня потрясло отношение полицейского. Он мне просто смеялся в лицо, говорил: «Будете тут ругаться, и вас посадим». Поясняю — ДТП было 25 февраля, 26 февраля мы приехали в полк, так как нам позвонили, что скрылись. 28 февраля пострадавший давал показания, что него нет претензий. За все это время муж был в полку минимум четыре раза, пока велось дело. Так вопрос — на каком основании через 10 дней после ДТП начальник розыскного отдела принял крайнюю меру? Он, что думал что супруг не явится в суд по повестке, и через 10 дней принял решение, что муж асоциальный тип? Нас обманом заманили на Кавказскую, чтобы потом арестовать. Это верх цинизма», — говорит Екатерина.

На следующий день, 7 марта, в 11 часов состоялось заседание суда.

«Посадили в «бобик» из кутузки, повезли. Я за ними. Пострадавшая сторона тоже была на суде. Написали примирение, нет конфликта! Пострадавший, видя нас, уже и не рад, что так все случилось, о чем судье так и сказал. Отвезли обратно в кутузку отсидеть сутки. Никогда я так не считала часы!», — говорит супруга Георгия В.

Как оказалось, в Уфе случаи подобного рода не единичны. В комментариях к посту Екатерины в социальной сети уфимцы делятся своим опытом. В материале агентства «Башинформ» сообщалось о предпринимательнице Светлане Е., которая попала в подобную ситуацию.

Как прокомментировал ИА «Башинформ» юрист Азамат Хакимов, несмотря на всю кажущуюся несправедливость, действия сотрудников полиции в рамках закона:

«Оставление места ДТП карается лишением прав, штрафом либо административным арестом на 15 суток. Если пострадавший написал заявление в ГИБДД, тогда до суда виновного задерживают. За примирением сторон, как произошло в этом случае, дело не заканчивается. В данном случае полицейские могли взять обязательство о явке в суд, только не стали тратить на это время — просто закрыли до утра и все. Судья мог ограничиться устным замечанием, но тоже не стал входить в положение — есть закон, исполняйте. Сутки вошли в срок, который Георгий провел в ожидании суда. Решение суда можно оспорить в вышестоящий суд в течение 10 дней с момента отбытия ареста. Кроме того, можно написать жалобу в прокуратуру либо в МВД, где обращение рассмотрят, действия проверят и ответят».