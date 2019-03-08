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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии 19-летнего парня удалось спасти от отравления угарным газом

ОБЩЕСТВО
Фото: ГК по ЧС

В Башкирии 19-летнего парня удалось спасти от отравления угарным газом Фото: ГК по ЧС

УФА, 8 мар 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

8 марта в Центр обработки вызовов Системы-112 поступило сообщение о запертом в гараже 19-летнем жителе Кумертау.

На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели Аварийно-спасательной службы Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, медики и полиция.

«Проникнуть в гараж без спасательной техники было невозможно, так как одна створка двери была полностью занесена снегом. В гараже громко играла музыка, на наш призыв никто не реагировал. Было принято решение вскрывать гараж при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Оказалось, что машина вплотную придвинута к одной из стен, а другая сторона автомобиля была сильно покорежена, достать молодого человека не представлялось возможным. Нам пришлось передвинуть машину, чтобы иметь доступ к двери, через которую и достали парня. На момент передачи его скорой, молодой человек находился без сознания», — рассказал начальник поисково-спасательного подразделения Аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС Михаил Чукин.

Спасатели напомнили, что многие водители недооценивают опасность, которую представляет для их здоровья и жизни угарный газ — окись углерода, содержащаяся в выхлопных газах. В закрытом гараже одна минута работы двигателя легкового автомобиля — это 90 л летучего яда. Смертельная концентрация при плотно закрытых дверях достигается через две минуты. У человека нарушаются зрение и слух, он теряет ориентацию во времени и пространстве, появляются галлюцинации, и для того, чтобы распахнуть двери и подышать свежим воздухом, может не хватить сил.

Теги: спасатели
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