В Башкирии бесследно пропала 20-летняя Регина Дульченко

УФА, 8 мар 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии разыскивают бесследно пропавшую 20-летнюю Регину Дульченко из Иглино.

Девушка пропала в ночь с 6 на 7 марта. Обеспокоенные родные написали заявление в полицию и обратились к волонтерам. По данным поискового отряда «Поиск детей-Уфа», дома у нее остался маленький ребенок.

Приметы: рост 156 см, темно-карие глаза, черные волосы ниже плеч.

В день пропажи была одета в темно-синюю парку, черную шапку с логотипом «Нью-Йорк», коричневые ботинки, черные лосины.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девушки, просят связаться с волонтерами по телефону: 8-927-969-89-19, позвонить координатору поиска в Иглино по телефону: 8-917-383-56-87 или позвонить в полицию.