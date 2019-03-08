Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.96 ↑

EUR 74.57 ↓

8 марта Пятница

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии бесследно пропала 20-летняя Регина Дульченко

ОБЩЕСТВО

УФА, 8 мар 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии разыскивают бесследно пропавшую 20-летнюю Регину Дульченко из Иглино.

Девушка пропала в ночь с 6 на 7 марта. Обеспокоенные родные написали заявление в полицию и обратились к волонтерам. По данным поискового отряда «Поиск детей-Уфа», дома у нее остался маленький ребенок.

Приметы: рост 156 см, темно-карие глаза, черные волосы ниже плеч.

В день пропажи была одета в темно-синюю парку, черную шапку с логотипом «Нью-Йорк», коричневые ботинки, черные лосины.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении девушки, просят связаться с волонтерами по телефону: 8-927-969-89-19, позвонить координатору поиска в Иглино по телефону: 8-917-383-56-87 или позвонить в полицию.

Теги: поиск пропавших
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
У крупнейшего регионального банка Башкирии - Роскомснаббанка отозвана лицензия
Центральный Банк России 7 марта отозвал лицензию у уфимского «Роскомснаббанка» (бывший «Башкомснаббанк»), соответствующий документ опубликован на сайте Ц
Температурный рекорд в Уфе: 6 марта оказалось самым теплым за последние 49 лет
Накануне, 6 марта, на метеостанции Уфа-Дема был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха, сообщает Башгидрометцентр. Столбики термометров поднял
В Шаранском районе Башкирии сестра спасла из пожара трех братьев
В Шаранском районе Башкирии 16-летняя девушка спасла из пожара трех младших братьев. 7 марта в 12.29 в дежурно-диспетчерскую службу ПСЧ-96 ФГКУ «12 отр
В Уфе очередная сошедшая с крыши дома наледь травмировала 9-летнюю девочку
В информационно-диспетчерский центр Уфы накануне днем поступило сообщение о том, что рядом с домом №25 по улице Кольцевой произошло падение наледи на ре
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть