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8 марта Пятница

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфу для участия в фестивале КВН приедут 14 команд

ОБЩЕСТВО

УФА, 8 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Фестиваль Центральной лиги международного союза КВН «Поволжье» состоится 20 марта в уфимском Конгресс-холле «Торатау».

В столицу Башкортостана приедут команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Казани, Екатеринбурга, Ижевска, Стерлитамака, Чебоксар, Самары, Астаны, Тулы, Оренбурга, Омска, Набережных Челнов, Твери.

Судить выступления будет звездное жюри, в составе которого чемпионы Высшей лиги международного союза КВН Вера Гасаранова («Раисы», Иркутск) и Дмитрий Колчин («СОК», Самара). Ведущий мероприятия — чемпион Высшей лиги КВН Артем Муратов («Союз», Тюмень). Начало в 19.00.

Теги: КВН
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