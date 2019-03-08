В Уфу для участия в фестивале КВН приедут 14 команд
УФА, 8 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.
Фестиваль Центральной лиги международного союза КВН «Поволжье» состоится 20 марта в уфимском Конгресс-холле «Торатау».
В столицу Башкортостана приедут команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Казани, Екатеринбурга, Ижевска, Стерлитамака, Чебоксар, Самары, Астаны, Тулы, Оренбурга, Омска, Набережных Челнов, Твери.
Судить выступления будет звездное жюри, в составе которого чемпионы Высшей лиги международного союза КВН Вера Гасаранова («Раисы», Иркутск) и Дмитрий Колчин («СОК», Самара). Ведущий мероприятия — чемпион Высшей лиги КВН Артем Муратов («Союз», Тюмень). Начало в 19.00.