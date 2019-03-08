В Башкирии объявлено штормовое предупреждение: ожидается ветер до 20 метров в секунду

УФА, 8 мар 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии 9 марта ожидаются порывы ветра до 15-20 метров в секунду и ухудшение видимости до 500 метров. Об этом предупреждает МЧС со ссылкой на данные Башгидрометцентра.

9 марта ночью без осадков, днем небольшой снег, по северо-западу до умеренного, слабая метель, на дорогах гололедица, по югу республики без осадков. Ветер юго-западный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью -7,-12, при прояснениях до -17, днем -4, +1.

10 марта небольшой мокрый снег, местами до умеренного, слабая метель, на дорогах снежный накат, гололедица, в южных районах без осадков. Ветер юго-западный, южный умеренный, порывы до сильного. Температура воздуха ночью -2,-7, днем -1, +4.