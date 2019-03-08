В Уфе по горячим следам задержали похитителя кукол
УФА, 8 мар 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.
В Демском районе Уфы сотрудники уголовного розыска совместно с участковыми уполномоченными задержали подозреваемого в краже из магазина 72 кукол популярной марки.
Мужчина воспользовался отсутствием в торговом павильоне сотрудников магазина и покупателей, вынес из магазина коробку с куклами. После чего положил коробку к себе в машину и попытался скрыться. Общий ущерб магазину составил более 57 тысяч рублей.
В ходе розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность подозреваемого и задержали его.
Ранее судимый 20-летний уфимец сознался в содеянном и рассказал, что похищенный товар хотел продать случайным прохожим.
Возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.