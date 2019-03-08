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8 марта Пятница

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В Уфу прибудет спецпоезд «Сирийский перелом»

ОБЩЕСТВО

УФА, 8 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Спецпоезд «Сирийский перелом» — уникальная выставка военных трофеев, изъятых у боевиков в Сирии, прибудет в Уфу 11 марта. Планируемое время прибытия — 12.00, сообщает пресс-служба мэрии.

Поезд военно-патриотической акции «Сирийский перелом», организованной Министерством обороны России, посетит почти все крупные города страны от Москвы до Владивостока и от Севастополя до Мурманска — всего 61 населенный пункт. В каждом городе состав совершает обязательную остановку на несколько часов, и все желающие могут ознакомиться с экспозицией.

Среди экспонатов передвижной выставки есть мины и артиллерийские установки заводского и кустарного производства, боеприпасы, сделанные из бытовых газовых баллонов, а также огнестрельное оружие иностранного производства, в том числе многочисленные реплики АК-74.

На отдельных железнодорожных платформах размещены образцы военной техники: танк Т-55, боевая машина пехоты ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG Eagle Head, самоходный минный трал Aardvark JSFU, «джихад-мобиль» на базе Jeep Grand Cherokee и другие экспонаты.

В качестве экскурсоводов выступают российские военнослужащие, непосредственные участники операции в Сирийской Арабской Республике.

Старт военно-патриотической акции «Сирийский перелом» был дан в День защитника Отечества. Планируется, что специальный поезд преодолеет маршрут за 75 дней и вернется в Москву накануне главного праздника страны — Дня Победы.

Теги: патриотическое воспитание, Сирия
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