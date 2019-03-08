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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе пройдет первый фестиваль «Ещё раз! Recycle fest»

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков, ИА «Башинформ»

В Уфе пройдет первый фестиваль «Ещё раз! Recycle fest» Фото: Олег Яровиков, ИА «Башинформ»

УФА, 8 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Первый фестиваль «Ещё раз! Recycle fest» состоится в Уфе на площадке креативного пространства «Арт-Квадрат» 16 и 17 марта.

Фестиваль состоит из четырех направлений. «Кафе ремонта» — совместный ремонт вещей с возможностью дальнейшего обмена или продажи.

Такой формат возник в Амстердаме в 2007 году и стал очень популярным в мире. В настоящее время это общественное движение позволяет дать вторую жизнь вещам и уменьшить экологический след человека.

Кроме того, на фестивале организуют «Ещё раз маркет» — обмен и продажу «как бы ненужных» вещей, а также вещей, творчески переработанных («апсайкл»).

«В книге Мари Кондо «Магическая уборка» говорится, что вещь, у которой нет места в доме, не просто находится в пассиве, она отнимает энергию, так как занимает ваше пространство и не приносит пользы. Такие вещи надо продавать, отдавать или выкидывать. Так что нужно сделать ревизию антресолей, подвалов, гаражей. Там масса вещей, которые ждут своего нового хозяина», — пишут организаторы фестиваля.

Также в субботу, 16 марта, пройдет акция «Субботка-переработка» общероссийского движения ЭКА, занимающегося темой переработки мусора. Все желающие смогут принести на фестиваль макулатуру, ПЭТ-пластик, стекло, алюминий, жесть и даже пакеты — всё это организаторы отправят на вторичную переработку, а отходы получат вторую жизнь.

На фестивале гости смогут поучаствовать в игре «Генератор сделок», которая тренирует навыки взаимообеспечения ресурсами в реализации местных инициатив.

«Игроки получат не только новые навыки извлечения предпринимательского потенциала и кооперации сообщества, но и смогут преодолеть кризис доверия, приобрести новых партнеров и заключить реальные сделки», — обещают организаторы.

Теги: экология
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