В Баймакском районе Башкирии долгожительниц поздравили с 8 марта

УФА, 8 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Баймакском районе Башкирии проживают три женщины, достигшие столетнего возраста. В канун 8 Марта долгожительниц поздравили депутат Государственного Собрания — Курултая Башкортостана, председатель Общества башкирских женщин республики Гульнур Кулсарина и врио главы администрации Баймакского района Фанис Аминев.

102 года исполняется Хажар Суюндуковой из села Нигаматово. Она из рода долгожителей, ее сестра Габида дожила до 113 лет, несколько родственников — до 99.

«Мама родилась в Зилаирском районе. Родители дружно жили, воспитали девять детей. После войны папа вернулся в 1946-м году, с двумя орденами Славы. Мама на пенсию вышла в пятьдесят лет. Работа в колхозе, домашнее хозяйство, дети — на ней. Варила замечательные супы и пекла бялеш (мясной пирог с картофелем), хотя сама в еде непривередлива и ест немного. Главные её продукты — хлеб, молоко и чай», — рассказывает дочь долгожительницы 70-летняя Назифа.

Вдова фронтовика Хажар Суюндукова одна из первых в районе, кто получил сертификат на жилье. Сельчанка приобрела квартиру в Баймаке. Однако городская жизнь ей не понравилась. Сын забрал её к себе в село Абдулкаримово, но мать попросилась к дочери, в село Нигаматово. Здесь и отметили два года назад её столетие, собралась вся родня, восемь внуков, пятнадцать правнуков.

Готовится к вековому юбилею мама шестерых детей Умуниса Альмухаметова из деревни II-Иткулово. Она родилась 9 мая 1919 года. С 1940 года работала в колхозе, во время войны и до 1947 года — бригадиром, после курсов по животноводству назначили руководить тремя фермами. В 1953 году вышла замуж, после рождения детей перешла в школу, где работала поваром, мыла полы, топила печь. В 1970 году вышла на пенсию. Всю жизнь была общественницей. Сейчас её радуют дети и 13 внуков, 24 правнука. По словам близких, Умуниса Альмухаметова только в этом году отказалась от чтения газет и журналов. Но по сотовому телефону общается, и телевизор смотрит, в курсе политических событий в стране, знает о переменах во властных структурах. Знает бабуля и про чудо нового века — интернет, хотя предпочитает узнавать новости по радио.

«Секрет долголетия матери кроется в постоянной готовности помогать людям. А ведь Всевышний всё видит, вот и людская благодарность вернулась для моей мамы долголетием. В её долгой и насыщенной жизни война оставила свой неизгладимый след», — говорит её младший сын Раиль.

99-летняя Янбика Хасанова на эту зиму переехала в Баймак из деревни Ишеево. Здесь у неё благоустроенная квартира, которую она получила как вдова погибшего фронтовика. Её единственного сына уже нет в живых, зато есть три внука и внучка. У них она проживает по очереди.

«Бабушка во время войны работала на сплаве леса, Всю жизнь у неё было большое хозяйство, до 90 лет держала большое стадо гусей. Всем внукам пуховые одеяла справила, обшивала нас. Себе никогда не покупала платьев, сама шила. Кстати, со своей свекровью она прожила в одном доме тридцать лет. У бабушки одиннадцать правнуков, три праправнука. Надеемся, что 15 сентября на её столетие все вместе соберемся», — говорит внучка Сария.