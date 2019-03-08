Супруга врио Главы Башкирии опубликовала в соцсетях необычное видеопоздравление

УФА, 8 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Первая леди Башкирии Каринэ Хабирова опубликовала в своем Instagram необычное видеопоздравление. В ролике — врио Главы Башкирии Радий Хабиров поздравляет башкирских женщин с праздником.

«Большой праздник – восьмое марта. Готовлю тесто на пельмени. Хочу угостить своих по рецепту своей мамы. Пельмени с картошкой – очень вкусные. И хотел поздравить всех женщин с праздником, — сказал руководитель региона.

Далее Радий Хабиров прочитал два четверостишия Эдуарда Асадова «Ты прекрасная, нежная женщина».

«Я желаю, чтобы у всех был мир, где вдвоем хорошо», — закончил он свое поздравление.

Каринэ Хабирова также присоединилась к поздравлению.