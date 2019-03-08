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8 марта Пятница

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Супруга врио Главы Башкирии опубликовала в соцсетях необычное видеопоздравление

ОБЩЕСТВО

УФА, 8 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Первая леди Башкирии Каринэ Хабирова опубликовала в своем Instagram необычное видеопоздравление. В ролике — врио Главы Башкирии Радий Хабиров поздравляет башкирских женщин с праздником.

«Большой праздник – восьмое марта. Готовлю тесто на пельмени. Хочу угостить своих по рецепту своей мамы. Пельмени с картошкой – очень вкусные. И хотел поздравить всех женщин с праздником, — сказал руководитель региона.

Далее Радий Хабиров прочитал два четверостишия Эдуарда Асадова «Ты прекрасная, нежная женщина».

«Я желаю, чтобы у всех был мир, где вдвоем хорошо», — закончил он свое поздравление.

Каринэ Хабирова также присоединилась к поздравлению.

Теги: Каринэ Хабирова
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