Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.84 ↑

EUR 74.41 ↑

7 марта Четверг

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Татарии автоинспекторы спасли жизнь девочке, задыхавшейся из-за выпавших молочных зубов

ОБЩЕСТВО
Фото: Татар-информ

В Татарии автоинспекторы спасли жизнь девочке, задыхавшейся из-за выпавших молочных зубов Фото: Татар-информ

УФА, 7 мар 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Татарстане автоинспекторы спасли жизнь девочке, которая едва не задохнулась из-за выпавших молочных зубов, сообщает «Татар-информ».

«Казанец рассказал, что в пути по трассе Москва – Уфа заметил, что его дочь начала задыхаться. Он остановил автомобиль и попытался вместе с супругой помочь ребенку, но безуспешно. Тогда родители обратились в КПП, находившийся неподалеку», – рассказали в полиции.

Старший лейтенант полиции Альберт Каримов и сержант полиции Алмаз Лотфуллин немедленно направились к машине и оказали девочке первую помощь. Дыхание девочки удалось восстановить, ребенок пришел в сознание.

Как выяснилось, в дороге девочка заснула, и у нее выпали два молочных зуба, которые перекрыли ей дыхательные пути. Родители поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции за профессиональные действия.

Теги: татаринформ, татарстан, автоинспекция
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии хирурги спасли 8-летнюю девочку, глотавшую собственные волосы
Во второе хирургическое отделение больницы Нефтекамска с жалобами на боли в животе схваткообразного характера, слабость и тошноту поступила 8-летняя дев
В Уфе закрыли детский сад, в котором девочка получила многочисленные гематомы и укусы
Прокуратура Орджоникидзевского района Уфы провела проверку работы частного детского сада «Дон-Апельсин». Выяснилось, что в конце августа прошлого года м
В Уфе на двух школьниц упала снежная глыба
В Кировском районе Уфы накануне днем на двух 15-летних школьниц с жилого дома №22 по улице Рабкоров упала снежная глыба. На место происшествия прибыли в
Житель Башкирии передал в музей древнюю находку Антоновой скалы
Житель Башкирии Владимир Архипов передал в музей национального парка «Башкирия» древнюю находку, обнаруженную им в пещерах Антоновой скалы в Бурзянском
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть