Фото: Татар-информ В Татарии автоинспекторы спасли жизнь девочке, задыхавшейся из-за выпавших молочных зубов Фото: Татар-информ

УФА, 7 мар 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Татарстане автоинспекторы спасли жизнь девочке, которая едва не задохнулась из-за выпавших молочных зубов, сообщает «Татар-информ».

«Казанец рассказал, что в пути по трассе Москва – Уфа заметил, что его дочь начала задыхаться. Он остановил автомобиль и попытался вместе с супругой помочь ребенку, но безуспешно. Тогда родители обратились в КПП, находившийся неподалеку», – рассказали в полиции.

Старший лейтенант полиции Альберт Каримов и сержант полиции Алмаз Лотфуллин немедленно направились к машине и оказали девочке первую помощь. Дыхание девочки удалось восстановить, ребенок пришел в сознание.

Как выяснилось, в дороге девочка заснула, и у нее выпали два молочных зуба, которые перекрыли ей дыхательные пути. Родители поблагодарили сотрудников Госавтоинспекции за профессиональные действия.