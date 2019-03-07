Уганда намерена развивать нефтяную отрасль с помощью выпускников УГНТУ

Фото: УГНТУ









Фото: УГНТУ

УФА, 7 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Руководство Уфимского государственного нефтяного технического университета встретилось с представителями Республики Уганда во главе с вице-спикером парламента страны Оуланийя Джейкоб Локория. Со стороны УГНТУ в переговорах приняли участие ректор Рамиль Бахтизин, президент вуза Айрат Шаммазов, проректор по внешним связям Марат Хусаинов.

Для гостей была устроена экскурсия по университету. Они осмотрели брендированные экспозиции основных предприятий-партнеров вуза, лаборатории технологического, горно-нефтяного факультетов и факультета трубопроводного транспорта, а также посетили новый библиотечный комплекс и музей УГНТУ.

На встрече обсуждались возможные перспективы сотрудничества в области образования и науки.

«Мы видим, что ваш университет является одним из лучших в мире. В Уганде необходимо развивать нефтяную отрасль, но нам не хватает квалифицированных специалистов, которые могли бы помочь в этом. Надеемся, что теперь УГНТУ станет нашим партнером», − заявил вице-спикер парламента Оуланийя Джейкоб Локори.