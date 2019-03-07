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7 марта Четверг

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе продолжается Благотворительный фестиваль «Добрые города»

ОБЩЕСТВО
Фото:

Фото:

УФА, 7 мар 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В Уфе и в 13 городах России проходит Благотворительный фестиваль «Добрые города». Организатор — Общественный фонд развития города».

В Уфе акция проходит в магазине одной из крупных торговых сетей — ТКЦ «Ультра».

Основная задача фестиваля заключается в организованном сборе товаров первой необходимости для подопечных некоммерческих организаций нашего города — социально незащищённых категорий граждан.

Каждый день в прикассовой зоне магазина стоят представители некоммерческих организаций и волонтёры, которые рассказывают уфимцам о фестивале, приглашают их поддержать доброе дело и принимают товарные пожертвования от неравнодушных и отзывчивых жителей.

За два дня фестиваля уже собрано более 100 единиц продуктов и предметов бытовой химии на сумму свыше 7000 тысяч рублей. Все собранные товарные пожертвования будут переданы для подопечных АНО Центр социального обслуживания населения «Родник», Детского благотворительного фонда «С любовью», Региональной благотворительной общественной организации «Будь всегда рядом», «Общественного фонда развития города», Благотворительного фонда помощи тяжелобольным детям «Потерь нет», АНО Центра социального обслуживания населения «Бэхет», Благотворительного фонда «Особенные дети», Уфимской городской организации инвалидов «Мир», Благотворительного образовательного фонда «Мархамат», АНО Общества помощи детям «Возможность».

Фестиваль продлится до 10 марта включительно.

Теги: благотворительность
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