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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Отвлечься, чтобы выбрать подарки: тест с историями о празднике 8 марта

на правах рекламы
ОБЩЕСТВО
Фото: МегаФон

Отвлечься, чтобы выбрать подарки: тест с историями о празднике 8 марта Фото: МегаФон

УФА, 7 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Восьмое марта близко, а многие все еще не могут определиться с подарками. Что дарить: стандартные «розы-мимозы» или что-то необычное? Например, Scan Toaster, который подключается к компьютеру и выжигает на тостах прогноз погоды или новый комментарий из социальной сети? А может быть, что-то еще более неожиданное?

МегаФон предлагает пройти тест, после которого решение, что подарить близким, придет само собой. Нет, это не практические советы, потому что ученые утверждают: лучший способ принять правильное решение – это отвлечься. Главное – не уходить слишком далеко от основного вопроса. Поэтому шесть интересных историй, которым посвящены вопросы, будут связаны с любимым праздником. Начнём?

Пройти тест

Теги: мегафон
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