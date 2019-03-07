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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии жители деревни Саитово отказались от употребления спиртного

ОБЩЕСТВО
Фото: администрация Кушнаренковского района

Фото: администрация Кушнаренковского района

УФА, 7 мар 2019. /ИА «Башинформ», Азат Гиззатуллин/.

Жители деревни Саитово Кушнаренковского района отказались от употребления алкоголя. Такое решение они приняли на своем сельском сходе, сообщает ГТРК «Башкортостан». В деревне около двухсот домов, где в основном проживают пожилые люди, которые своим примером решили показать молодежи, что на жизнь надо смотреть трезво, больше уделять внимание семье, занятиям физкультурой и спортом. Жители Саитово также планируют участвовать в республиканском конкурсе «Трезвое село».

Поручение о проведении сельских сходов в марте–апреле, на которых жители должны обсудить вопросы противодействия продажам нелегального и суррогатного алкоголя, другие актуальные проблемы дал врио главы Башкортостана Радий Хабиров на еженедельном оперативном совещании в Правительстве в минувший понедельник.

«В Караидельском районе мне рассказали, что в ряде небольших сёл жители собрались на сход и решили, что этой заразы — суррогатного, нелегального алкоголя — у них не будет. И приняли жёсткие обращения к тем, кто этим занимается, со всеми вытекающими негативными для них последствиями, — сказал Радий Хабиров. — Мы можем тысячу раз подключать к решению этого вопроса МВД, прокуратуру, Роспотребназдзор. Но если не будет инициативы от людей, которые сами скажут «стоп», ничего не произойдет.
Руководитель региона отметил, что сходы должны быть проведены неформально и качественно.

Глава администрации Кушнаренковского района Руслан Гизатуллин рассказал агентству «Башинформ», что в рамках поручений врио главы Башкортостана по борьбе с продажей суррогатного, нелегального алкоголя, употреблением алкогольной продукцией, разработана муниципальная целевая программа «Профилактика алкоголизма среди населения Кушнаренковского района».

«Основной упор мероприятий программы делается на молодежь. Это создание условий для занятия молодых людей спортом, культурной, общественной, волонтерской деятельностью с обязательным приобщением к культуре трезвого образа жизни. Главное, что во всех этих сферах деятельности соорганизатором будет выступать сама молодежь. Именно она в конечном итоге будет задавать направления и тренды своего развития. Сейчас наша главная задача — при помощи всех социальных, государственных, общественных институтов, в том числе Общественной палаты района, которая будет сформирована в ближайшее время, запустить эту работу, выстроив четкую систему взаимодействия всех структур» — отметил Руслан Гизатуллин.

Теги: сельские сходы, трезвое село
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