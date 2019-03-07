Фото: Администрация Уфы В Уфе строят новую ливневую канализацию Фото: Администрация Уфы

УФА, 7 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В столице Башкирии приступили к строительству новой ливневой канализации. Работы развернули на пересечении улиц Ухтомского и Магистральной Демского района.

«Новый объект решит проблему подтопления ряда домов на улицах Магистральной и Альшеевской. К строительству привлечен инвестор», — рассказали в пресс-службе городской администрации.

Длина ливневки составит 104 погонных метра, а диаметр трубы — 30 см. Завершить работы планируют к 20 марта 2019 года.

Ранее агентство «Башинформ» сообщало о том, что врио главы Башкирии Радий Хабиров осенью 2018 года поручил заняться в Уфе «обычной чистотой».

«Это небыстрый проект, но заниматься надо. Есть простые градостроительные решения», — подчеркнул руководитель региона.