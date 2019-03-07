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7 марта Четверг

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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

8 марта в Башкирии заметно похолодает

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

8 марта в Башкирии заметно похолодает Фото: автор

УФА, 7 мар 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Синоптики Башкирии сообщили прогноз погоды на ближайшие три дня.

По информации Башгидромета, 7 марта прогнозируется облачная погода с прояснениями. Ожидается снег с дождем, переходящий в снег, местами небольшой. В отдельных районах метель, слабый гололед. На дорогах гололедица, снежный накат.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный — от 7 до 12 метров в секунду, местами до 17 метров в секунду. Температура воздуха днем — 1-6 градусов мороза.

В Международный женский день 8 марта в республике без осадков. Ветер юго-западный слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью — минус 12-17 градусов, при прояснениях до 20-25 мороза. Днем теплее — минус 2-7 градусов.

9 марта местами прогнозируется небольшой снег, днем переходящий в мокрый снег, по северу Башкирии до умеренного, слабая метель, слабый гололед.

Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью — минус 7-12 градусов, при прояснениях от 13 до 18 градусов мороза. Днем — от плюс 1 до минус 4 градусов.

Теги: погода
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