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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе задержали местного жителя за убийство, совершенное семь лет назад

ОБЩЕСТВО

УФА, 6 мар 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Уфе задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве своего знакомого, которое он совершил семь лет назад.

30 ноября 2012 года в больницу скорой медицинской помощи города Уфы был доставлен мужчина, который на следующий день скончался. При судебно-медицинском исследовании тела были обнаружены телесные повреждения, свидетельствующие о криминальном характере смерти мужчины.

По данному факту органами Следственного комитета России по Республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).В ходе расследования был проверены близкие и знакомые потерпевшего, но их причастность установлена не была. Подозрение пало на знакомого потерпевшего, с которым они часто употребляли спиртные напитки, однако, тот заявил, что в момент совершения преступления находился у своей сожительницы, которая подтвердила алиби мужчины.

В 2019 году отделом криминалистики следственного управления Следственного комитета России по Республике Башкортостан при изучении материалов уголовного дела было принято решение о возобновлении расследования с целью проведения дополнительных следственных действий. Следователи-криминалисты повторно допросили свидетелей по делу, показания которых вызывали сомнения либо находились в противоречии между собой.

Бывшая сожительница ранее подозреваемого мужчины призналась, что тот попросил ее подтвердить, что в день смерти потерпевшего был с ней. В действительности же он пришел к ней значительно позже, что давало ему достаточно времени, чтобы совершить преступление.

Дальнейшими следственно-оперативными мероприятиями, проведенными следователями-криминалистами и сотрудниками уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан были собраны другие доказательства, свидетельствующие о его причастности к совершенному преступлению.

Следствием установлено, что 30 ноября 2012 года обвиняемый избил потерпевшего, тем самым причинив ему тяжкий вред здоровью, от побоев впоследствии мужчина скончался.

Обвиняемый вину в совершенном преступлении не признал. В настоящее время злоумышленник задержан, судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Теги: Следком РБ
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