Фото: ИА «Башинформ» В России планируют запустить проект «Земский журналист» Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 6 мар 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Впервые в России будет реализован проект «Земский журналист». Инициатором идеи стал ульяновский губернатор Сергей Морозов, который предложил ввести и финансово поддержать профессию земского журналиста аналогично земскому врачу и земскому учителю. Об этом сообщается на сайте Союза журналистов России.

Об этом новшестве глава региона сообщил на днях во время встречи со студентами-журналистами в УлГПУ.

«Если получится, то к 2022 году любой журналист после окончания вуза при желании сможет поехать работать и жить в район Ульяновской области, ему будут оплачивать обустройство. Журналист сможет работать в районных газетах, которые сейчас преобразуются, становятся мультимедийным СМИ. Там требуются специалисты, сайты создаются. В скором будущем молодой специалист, переехавший на работу в сельскую местность, так же, как и земский врач или учитель, сможет получить единовременное пособие в 1 миллион рублей и большие социальные льготы», — сказал Сергей Морозов.

Таким образом, уже в этом году по личному распоряжению губернатора Ульяновской области Сергея Морозова будут внесены изменения в областной закон о поддержке специалистов на селе, и молодые журналисты будут получать такое же единовременное пособие, как и врачи, фельдшеры и учителя.