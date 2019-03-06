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7 марта в Башкирии прогнозируются ветреная погода и гололедица

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

7 марта в Башкирии прогнозируются ветреная погода и гололедица Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 6 мар 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

7 марта в Башкирии прогнозируются ветреная погода и гололедица, информирует Башгидрометцентр.

Ожидается небольшой мокрый снег, ночью местами до умеренного, в отдельных районах метель, слабый гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах возможен снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный, ночью порывы до сильного. Температура воздуха ночью и днем составит 0,-5 градусов.

Теги: погода, Башгидромет
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