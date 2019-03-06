Фото: автор Внедрять раздельный сбор мусора в Уфе начнут с делового центра города Фото: автор

УФА, 6 мар 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Внедрять раздельный сбор мусора в Уфе начнут с делового центра столицы — в квартале улиц Гафури, Тукаева, Цюрупы и Коммунистической. Об этом сообщил глава администрации Кировского района Илвир Нурдавлятов.На территории площадью около 520 кв.м установят 76 площадок с контейнерами отдельно для пластика, стекла, бумаги и картона. Будет вестись видеонаблюдение.

В квартале располагаются госучреждения, учреждения культуры, учебные заведения, офисы банков, многоквартирные дома и частный сектор.

Планируется, что после реализации пилотного проекта в Кировском районе Уфы опыт будет распространен на всей территории города.

С 1 января 2019 года в Башкирии реализуется реформа по обращению с твердыми коммунальными отходами. В республике за сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и захоронение ТКО отвечают 4 региональных оператора. Уфа и еще 14 муниципальных районов входят в зону ответственности регионального оператора МУП «Спецавтохозяйство по уборке города».