В Уфе пассажиркам городской электрички подарили в дорогу стихи поэтов Серебряного века

Фото: ИА «Башинформ»

Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 6 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Накануне Международного женского дня на Уфимском железнодорожном вокзале и в городской электричке «Толпар» работники Башкортостанской пригородной пассажирской компании и редакции республиканского журнала «Бельские просторы» поздравили женщин с их праздником. Более 100 книг и журналов получили в этот день пассажирки Уфимского железнодорожного вокзала и городской электрички. Тематика литературы была специально выдержана для такого мероприятия — это женские романы, стихи о любви, в том числе русских авторов Серебряного века, отметили организаторы праздничной акции. Главной частью праздничных мероприятий стало авторское исполнение стихов известной уфимской поэтессой, членом Союза писателей России и Башкортостана Любовью Колоколовой.

«Мы и раньше проводили подобные мероприятия вместе с работниками Башкортостанской пригородной пассажирской компании и Уфимского железнодорожного вокзала. Нынешняя акция прошла, как всегда, очень душевно», — рассказал ответственный секретарь журнала «Бельские просторы» Сергей Бекасов.

Часть книг для подарков предоставило общество уфимских книголюбов, а также профессор Башгосуниверситета, доктор филологических наук Валерий Пугачев и книжный магазин «Букинист», сообщили в пресс-службе БППК.