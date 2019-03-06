Фото: ММПС РБ Студентка из Уфы представит Башкирию на вокальном конкурсе «Универвидение. Лучшие» Фото: ММПС РБ

УФА, 6 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

Сегодня в Красноярске студентка из Уфы Дарья Хохлова представит Башкирию на первом этапе Национального вокального конкурса «Универвидение. Лучшие». Девушка учится в Башкирском государственном педагогическом университете им. М. Акмуллы. Дарья выступит с песней Раймонда Паулса «Любовь настала» на стихи Роберта Рождественского. Сейчас в активе вокалистки 48 баллов.

Справка

Национальный музыкальный студенческий проект «Универвидение» с 2015 года является центральным мероприятием направления «Музыкальное» Программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна».