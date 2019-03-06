Фото: автор В районе уфимского аэропорта зафиксированы максимальные порывы ветра до 19 м/с Фото: автор

УФА, 6 мар 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

На территории Башкирии 6 марта по состоянию на 10.30 часов наблюдается температура воздуха от 0 до -5, по югу умеренные осадки. Максимальные порывы ветра до 19 м/с зафиксированы в районе аэропорта Уфы, до 17 м/с — в Федоровском районе. Также наблюдается небольшой гололед, гололедица.

«Прогноз оправдывается. Аэропорт, железнодорожные вокзалы, системы энергоснабжения функционируют в штатном режиме, — сообщили в пресс-службе МЧС Башкирии. — На дорогах республики без ограничений работает 16 оперативных групп местных пожарно-спасательных гарнизонов. На очистке дорог задействовано 955 единиц техники. Из них на федеральных трассах работают 144 спецмашины, на республиканских —- 530, в Уфе – 281».