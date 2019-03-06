Башкирия в федеральных СМИ: Ролик про женщин вызвал споры, по опыту и подобию Башкирии

УФА, 6 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Госдуме предложили опыт Башкирии распространить на всю Россию и перевести все школы на «пятидневку».

По опыту и подобию Башкирии. Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов поддержал решение главы Башкирии Радия Хабирова о переводе школ на пятидневное обучение и предлагает закрепить практику на федеральном уровне, сообщает ИА REGNUM. «Принятие соответствующего решения на законодательном уровне не только ускорит переход школ на пятидневную неделю, но и обеспечит максимальную эффективность этого процесса», — заявил Миронов. Он считает опыт Башкирии актуальным для всей России. «Можно будет обобщить и использовать имеющийся опыт, в частности, опыт Башкортостана, что позволит избежать возможных ошибок и значительно облегчит повсеместный переход на сокращенный график», — отметил депутат Госдумы. Законопроект о переводе школ России на пятидневку Госдума отклонила при обсуждении в 2015 году, напомнили в издании.

Сколько болельщиков «Уфы» вернули билеты в кассы. Как рассказал РИА Новости гендиректор команды из Башкортостана Шамиль Газизов, «в понедельник болельщики вернули в кассы стадиона около 130 билетов. Акция по возврату денежных средств и выдаче билета на игру с «Ахматом» будет действовать до среды включительно» . Ранее Газизов сообщал, что клуб готов вернуть болельщикам команды деньги за билеты в случае неудачного результата в игре с «Динамо». Встреча в воскресенье в Уфе завершилась поражением «Уфы» со счетом 1:2, рассказали в агентстве суть этой истории.

Ролик гаишников Уфы про «день без женщин» вызвал споры. ТАСС передает, что группа отдела ГИБДД по Уфе поздравила с Международным женским днем 8 марта, выложив в соцсети «ВКонтакте» шутливый ролик про «день на дорогах без женщин», который вызвал неоднозначную реакцию пользователей. «В преддверии самого замечательного весеннего праздника — мечта каждого настоящего мужчины. Пусть это останется только мечтой», — говорится в подписи к видеозаписи с названием "День без женщин"». На постановочном видео все участники дорожного движения — автомобилисты, велосипедисты и пешеходы — искусно и быстро передвигаются по оживленному перекрестку, не провоцируя аварийных ситуаций, рассказали в ТАСС, отметив, что некоторые пользователи соцсетей восприняли этот ролик с юмором, другие посчитали его оскорбительным.

О «серном джинне», выползшем из карьера в Сибае. «Росбалт» информирует, что «общественники в переживающем экологическую катастрофу башкирском Сибае сообщили о рекордном превышении ПДК по диоксиду серы в районе жилых домов — почти в 55 раз». По данным активистов паблика «Сибай, дыши!», во вторник в 10:20 «из карьера стал выползать серный джинн». «И когда он, в начале двенадцатого, пронесся мимо улицы Нуриманова, то принес с собой превышение ПДК в 54,7 раза!» — заявили общественники. Отмечается, что превышение ПДК фиксировалось на протяжении пяти минут.

«Коммерсантъ» также передал, что в Сибае датчики показали 55-кратное превышение концентрации диоксида серы. «Показатель был зарегистрирован между 11 и 12 часами на улице Нуриманова датчиком, установленным местными активистами на собранные ими пожертвования. При этом замеры, произведенные региональным госкомитетом по ЧС, показали лишь девятикратное превышение норматива диоксида серы в этом районе», — рассказали в издании. Теперь общественники Сибая собирают средства на покупку еще двух независимых датчиков. «Места их установки они держат в тайне», — добавили в «Ъ».

Свои — у своих. Полицейские Татарстана задержали подозреваемых в хищении нефти из нефтепровода, принадлежащего одной из башкирских компаний. Как уточняют «Вести.ру﻿», все происходило недалеко от деревни Екатериновка Ютазинского района республики. Увидев правоохранителей, злоумышленники даже не прекратили процесс откачки. Поэтому их поймали с поличным. Как пояснила сотрудник МВД по РТ: «34-летний и 25-летний жители Башкирии вместе с 35-летним жителем Набережных Челнов провели несанкционированную врезку в магистральный нефтепровод, принадлежащий одной из башкирских компаний. Таким образом, злоумышленники похитили нефтесодержащую жидкость объемом около 50 куб. метров, причинив ущерб на сумму более 1 млн рублей». В итоге двух молодых людей заключили под стражу. Одного пока отпустили под подписку о невыезде, говорится в новостях.

О честном банковском проценте замолвили слово. Верховный суд России защитил уфимского вкладчика в его споре с банком. Как рассказали в «Российской газете», житель Уфы клюнул на рекламу банковских услуг и принес в финансовое учреждение свои сбережения. Через месяц он увидел, что начисленный процент по вкладу намного меньше, чем ему обещали по договору. Внятного объяснения этому вкладчик не получил и сразу отправился в Кировский районный суд Уфы с иском к банку. Но в районном суде его иск оставили без рассмотрения. Затем и Верховный суд Башкирии заявил, что решение нижестоящих коллег правильное. В итоге уфимец дошел до Верховного суда РФ. В главном судебном органе государства проверили материалы этого дела и заявили, что «находят жалобу подлежащей удовлетворению». Как выяснилось, уфимец письменной претензии в банк не отправлял, а сразу обратился в суд. Основываясь на этом башкирский суд гражданину и отказал. Однако, как подчеркнул Верховный суд РФ, «досудебный порядок урегулирования спора и подача досудебной претензии является правом потребителя, но никак не его обязанностью». Именно поэтому судебные решения, которые вынесли по иску истца местные суды, Верховный суд назвал не отвечающими требованиям Гражданского кодекса. Теперь спор о честном банковском проценте по требованию Верховного суда РФ придется пересмотреть заново, резюмировали в газете.

Вакцины против кори по ускоренному графику. Иммунобиологическая компания «Нацимбио» по ускоренному графику до 7 марта 2019 года поставит в 21 российский регион, в том числе в Башкирию, противокоревые вакцины. Об этом информировал ТАСС. Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в двух школах в Москве зафиксированы два очага кори и введен карантин. Представители ведомства поручили высшим должностным лицам субъектов провести дополнительную вакцинацию от кори в срок с 1 апреля по 1 октября. Сообщается, что до праздников вакцины будут переданы в субъекты РФ, «от которых поступил запрос на приоритетные поставки препаратов». Так, вакцины поступят в Краснодарский край, Хабаровский край, Республику Крым, Башкортостан, на Алтай, в Бурятию, Карачаево-Черкесию, Курганскую, Кировскую, Рязанскую, Мурманскую, Курскую, Иркутскую, а также Тюменскую области. В агентстве также пояснили, что иммунобиологическая компания «Нацимбио» учреждена в 2013 году и призвана обеспечить независимость России от импорта лекарственных препаратов.