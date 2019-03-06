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6 марта Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе впервые пройдет монстрация «Дорогая, ты права!»

ОБЩЕСТВО
Фото:

Фото:

УФА, 6 мар 2019. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

8 марта в Уфе пройдет первая монстрация — художественная акция в формате шествия с лозунгами, плакатами и транспарантами не политического характера.

Мероприятие посвящено Международному женскому дню, органиазиторы приглашают всех уфимцев выразить свою любовь к прекрасной половине человечества.

В руках у каждого участника акции будет транспарант с различными поздравлениями и приятными словами: «Ты самая красивая», «Улыбайся», «Ты милашка», «Ни шагу без комплимента», «Мама, я надел шапку!», «У моей бабушки самые вкусные котлетки», «Дорогая, ты права», «Я вынес мусор», «А когда приедет твоя мама?», «Моя мама просто супер» и другие.

Участники акции начнут свой маршрут в 11 часов от улицы Гафури, 48 и пройдут до площади им. Салавата Юлаева. Шествие планируется завершить флешмобом и раздачей цветов женщинам.

Более подробная информация в группе «ВКонтакте».

Теги: 8 марта
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