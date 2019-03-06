В Уфе спасатели помогли застрявшему в металлической конструкции 6-летнему мальчику
Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе
УФА, 6 мар 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.
В информационно-диспетчерский центр Уфы вчера вечером поступила информация о том, что рядом с домом №146 по улице Вологодской маленький мальчик застрял в металлической конструкции. На место оперативно выехали спасатели.
По данным пресс-службы Управления гражданской защиты города, шестилетний ребенок вместе с другими детьми играл в футбол. Один из спортсменов слишком сильно ударил по мячу, и он улетел в сваленные неподалеку строительные переходы. Мальчик, на помощь которому и приехали спасатели, полез за мячом и провалился внутрь конструкций.
Спасатели за 15 минут вызволили юного футболиста. Разделившись на две группы, используя специальный инструмент, они с разных сторон расчистили проход к ребенку и вытащили его из «западни».
Врачи осмотрели мальчика и не выявили у него травм. После обследования ребенка передали родителям.