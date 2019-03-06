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6 марта Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Уфе спасатели помогли застрявшему в металлической конструкции 6-летнему мальчику

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе

Фото: пресс-служба УГЗ по Уфе

УФА, 6 мар 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В информационно-диспетчерский центр Уфы вчера вечером поступила информация о том, что рядом с домом №146 по улице Вологодской маленький мальчик застрял в металлической конструкции. На место оперативно выехали спасатели.

По данным пресс-службы Управления гражданской защиты города, шестилетний ребенок вместе с другими детьми играл в футбол. Один из спортсменов слишком сильно ударил по мячу, и он улетел в сваленные неподалеку строительные переходы. Мальчик, на помощь которому и приехали спасатели, полез за мячом и провалился внутрь конструкций.

Спасатели за 15 минут вызволили юного футболиста. Разделившись на две группы, используя специальный инструмент, они с разных сторон расчистили проход к ребенку и вытащили его из «западни».

Врачи осмотрели мальчика и не выявили у него травм. После обследования ребенка передали родителям.

Теги: УГЗ по Уфе
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