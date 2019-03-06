Фото: ИА «Башинформ» Какой в Башкирии будет погода на 8 марта - прогноз Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 6 мар 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Синоптики республики представили прогноз погоды на ближайшие три дня, включая Международный женский день 8 марта.

По информации Башгидромета, 6 марта в регионе будет облачная погода. Днем пройдет мокрый снег, переходящий в дождь, местами небольшой. Утром в отдельных районах метель, налипание мокрого снега на провода и деревья, слабый гололед, на дорогах снежный накат, гололедица.

Ветер южный, юго-западный — от 8 до 13 метров в секунду, при порывах до 18-23 метров в секунду. Температура воздуха днем от минус 2 до плюс 3 градусов.

7 марта в Башкирии прогнозируется мокрый снег, ночью местами до умеренного, в отдельный районах метель, слабый гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах снежный накат, гололедица.

Ветер юго-западный, западный умеренный, ночью порывы до сильного. Температура воздуха ночью и днем от 0 до минус 5 градусов.

В Международный женский день 8 марта синоптики обещают ночью местами небольшой снег, днем без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью — 10-15 градусов мороза, при прояснениях до минус 20. Днем — от 2 до 7 градусов мороза.