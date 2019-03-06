Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 65.80 ↑

EUR 74.50 ↑

6 марта Среда

Уфа   °

До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Какой в Башкирии будет погода на 8 марта - прогноз

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Какой в Башкирии будет погода на 8 марта - прогноз Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 6 мар 2019. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Синоптики республики представили прогноз погоды на ближайшие три дня, включая Международный женский день 8 марта.

По информации Башгидромета, 6 марта в регионе будет облачная погода. Днем пройдет мокрый снег, переходящий в дождь, местами небольшой. Утром в отдельных районах метель, налипание мокрого снега на провода и деревья, слабый гололед, на дорогах снежный накат, гололедица.

Ветер южный, юго-западный — от 8 до 13 метров в секунду, при порывах до 18-23 метров в секунду. Температура воздуха днем от минус 2 до плюс 3 градусов.

7 марта в Башкирии прогнозируется мокрый снег, ночью местами до умеренного, в отдельный районах метель, слабый гололед, налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах снежный накат, гололедица.

Ветер юго-западный, западный умеренный, ночью порывы до сильного. Температура воздуха ночью и днем от 0 до минус 5 градусов.

В Международный женский день 8 марта синоптики обещают ночью местами небольшой снег, днем без осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью — 10-15 градусов мороза, при прояснениях до минус 20. Днем — от 2 до 7 градусов мороза.

Теги: погода
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter или
Оставлять комментарии к новостям можно в группах "вконтакте" и в "фейсбуке"
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Власти Башкирии дают по 216 тысяч желающим купить жилье. Что нужно знать об этой программе
Представьте себе, что вы копите на квартиру. Узнав об этом, республика решает помочь и добавляет к вашим сбережениям треть. Возможно ли когда-нибудь так
За подкол в адрес «Ак Барса» сотрудника ХК «Салават Юлаев» увольнять не собираются
В спортивных СМИ обсуждается увольнение сотрудника ХК «Салават Юлаев». Речь идет о «подколе» в адрес казанского «Ак Барса», который, являясь действующим
В Башкирии вновь потеплеет
В Башкирию возвращается долгожданное тепло, сообщает Башгидромет. По информации синоптиков республики, 5 марта в ожидается облачная погода с прояснения
МЧС Башкирии предупреждает об усилении ветра до 23 м/с
МЧС Башкортостана предупреждает о неблагоприятных погодных явлениях в виде порывов ветра до 23 м/с и ухудшении видимости до 500 метров и менее. По данны
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
закрыть