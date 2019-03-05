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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Ушел с деньгами и пропал: в Башкирии разыскивают 36-летнего Александра Касаткина

ОБЩЕСТВО

УФА, 5 мар 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии разыскивают 36-летнего Александра Касаткина. Он ушёл из дома в Бирске 1 марта и не вернулся.

Как сообщают СМИ, мужчина приехал из Оренбургской области, где проходил службу, в Бирск, чтобы навестить родителей. Вечером 1 марта Александр отправился на встречу с друзьями в местное кафе «Охота», но так и не появился там, а телефон вскоре оказался выключенным. По словам близких, у него с собой была крупная сумма денег.

Сейчас родные Александра Касаткина написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам-поисковикам. В Оренбургской области Александра ждут жена и трехлетняя дочка.

Приметы Александра: рост 175 см, был одет в куртку тёмно-синего цвета без капюшона, на рукавах оранжевые полоски, светло-синие джинсы и бейсболку.

Всем, кто видел или может сообщить какую-либо информацию о пропавшем, просят позвонить в дежурную часть по телефону 02 и по номеру: 89273129938

Теги: поиск людей
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