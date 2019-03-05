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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

В Башкирии нашли пропавшего накануне таксиста

ОБЩЕСТВО

УФА, 5 мар 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Волонтеры объявили о завершении поисков без вести пропавшего в Иглино 29-летнего Константина Гему.

Как сообщают добровольцы, мужчина найден живым. О причинах его исчезновения и состоянии здоровья не сообщается.

По их словам, поиски быстро завершились благодаря звонкам местных жителей, которые видели пропавшего. Они связались с координатором, который передал информацию правоохранительным органам. Эти данные помогли полицейским найти мужчину.

Напомним, накануне вечером мужчина ушел на подработку в местное такси «Удача». Утром он закончил смену, однако домой не вернулся и на связь с родственниками не выходил.

Теги: поиск людей
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