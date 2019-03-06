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До выборов депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан осталось

Чем удивить любимую?

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ОБЩЕСТВО

УФА, 5 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В канун 8 Марта этот вопрос волнует едва ли не всех мужчин. В самом деле, что подарить – парфюм, как в прошлом году? Цветы и конфеты, как всегда? А главное, как сделать так, чтобы по-настоящему ценный и оригинальный подарок не стал при этом серьезной угрозой для личных или семейных финансов?

По поводу экономии ответ можем дать сразу: если использовать «МегаФон.Специи», кэшбэк с каждой покупки у партнеров сервиса вернется на мобильный счет живыми деньгами. А насчет самого подарка – подумаем вместе.

​Если честно, удивить можно и довольно привычными вариантами. Помните песню «Миллион алых роз»? Обычные цветы – а запомнилось! Нет, повторять поступок художника не призываем, вариант это не самый бюджетный. А вот заказать доставку букета в нужное место – можно. Представляете: девушка получает цветы на работе или во время праздничного ужина, а внутри – ваше признание в любви!

​Или конфеты: можно подарить не традиционную коробку, а упаковку, где наряду с конфетами будут зефир и печенье, красивая кружка и необычная фоторамка, прикольные формочки для льда и… И много того, что зависит только от фантазии дарителя. Копаться среди этих милых безделушек будет так интересно!​ ​

Практически беспроигрышный вариант – какой-нибудь полезный гаджет. Таковые уже много лет входят во все «хит-парады» самых ожидаемых подарков на 8 Марта. В самом деле, как современные девушки смогут жить без мессенджеров, селфи, музыки?! В общем, новому смартфону обрадуются все дамы. А мужчины могут попутно избавиться от старых гаджетов и сэкономить от 4​ 000 рублей (если они абоненты МегаФона и подключены на тарифы «Включайся!»). Как? Очень просто: сдаете ненужный смартфон в салон оператора и получаете скидку на покупку Samsung Galaxy A6, A6+ или A7.

​Итак, смартфон есть, мессенджеры под рукой, камеры для селфи – просто отличные, музыка звучит… А вот ее удобнее слушать с беспроводными наушниками. Тут опять можете подумать сразу и о любимой, и о себе: если покупать две беспроводные Bluetooth-гарнитуры в салонах или интернет-магазине МегаФона, вторые наушники (если они разных моделей, то которые меньше по цене) обойдутся на 20% дешевле. Впрочем, эта акция касается любых аксессуаров. Так что удивляйте красивыми гаджетами – и не забывайте получать скидки и кешбэк!

18+

Теги: мегафон
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