Фото: ИА «Башинформ» В Башкирии ожидается штормовой ветер Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 5 мар 2019. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В Башкирии 6 марта ожидается усиление ветра до 18-23 метров в секунду. Об ухудшении погодных условий предупреждает республиканский Башгидромет.

Ночью и утром в отдельных районах метель, налипание мокрого снега на провода и деревья, слабый гололед, на дорогах снежный накат, гололедица, ухудшение видимости в явлениях 500 метров и менее.

По сведениям Гидрометцентра России, в Башкортостане в первой декаде марта среднесуточные температуры воздуха ожидаются на 5-6 градусов выше нормы.