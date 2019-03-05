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В Новобулгаково 36 семей получили ключи от квартир в долгострое

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Новобулгаково 36 семей получили ключи от квартир в долгострое Фото: Олег Яровиков

УФА, 5 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии очередной долгострой введен в эксплуатацию. Сегодня 36 семей получили ключи от квартир многоквартирного дома в жилом комплексе «Новобулгаково».

Уже через полтора месяца дольщики смогут завершить процесс оформления прав собственности, объяснил арбитражный управляющий ООО «Стройвертикаль» Азат Идрисов. А на будущей неделе заключить договоры и открыть лицевые счета на водо- и газоснабжение.

«Гражданам нужно взять с собой паспорт, копию договора долевого участия, справку о составе семьи, документы на газовое оборудование, приборы учета газа и приехать в офис», — пояснила начальник отдела по работе с населением ООО «Газпром межрегионгаз» Лилия Набиуллина.

Водой новый объект обеспечат после запуска отопления, чтобы не допустить промерзания труб.

«В Новобулгаково осталось достроить еще шесть домов для полного решения проблемы дольщиков данного жилого комплекса», — отметил первый зампредседателя Госстроя Башкирии Григорий Невоструев.

За последние два года в республике ключи от своих квартир получили 1754 обманутых дольщиков. Проблемы долгостроев в регионе решаются на еженедельных совещаниях в формате «Стройчас».

Теги: Новобулгаково, долгострой
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