МЧС Башкирии предупреждает об усилении ветра до 23 м/с

Власти Башкирии дают по 216 тысяч желающим купить жилье. Что нужно знать об этой программе

Представьте себе, что вы копите на квартиру. Узнав об этом, республика решает помочь и добавляет к вашим сбережениям треть. Возможно ли когда-нибудь так