Анатолий Кучерена взял ситуацию с избиением следовательницы из Башкирии на контроль

УФА, 5 мар 2019. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

В Башкирии 38-летний бывший замначальника следственного отдела, начальник отделения по расследованию преступлений против личности ОМВД России по Белорецкому району подозревается в преступлениях по двум статьям: «умышленное причинение легкого вреда здоровью» и «угроза убийством». Как сообщало агентство «Башинформ», в нерабочее время между подозреваемым и его 23-летней подчиненной — следователем того же отдела полиции, произошла ссора. Мужчина нанес своей коллеге телесные повреждения, а также, сдавливая руками шею потерпевшей, стал угрожать ей убийством. Позже он прекратил свои действия. Женщина написала заявление в полицию.

Инцидент прокомментировал газете «Взгляд» председатель общественного совета при МВД, адвокат Анатолий Кучерена .

«Понятно, что когда в одном регионе происходит череда определенных событий, появляются вопросы. Что происходит в руководстве? Почему есть такие факты и почему они участились? Со стороны общественного совета при МВД я взял эту ситуацию на контроль, после разбирательства мы дадим определенные рекомендации, будут сделаны выводы министра внутренних дел — невзирая на должности и звания, — сказал Анатолий Кучерена. — Никаких поблажек потому, что он сотрудник правоохранительных органов, не будет. Если сотрудник МВД или госслужащий совершает преступление, то правоприменительная практика исходит из того, что он как раз хорошо знал законы, и этот факт будет учитываться при избрании меры наказания».

Кучерена также добавил, что ответственность за действия подчиненного понесет и его руководитель.