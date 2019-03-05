УГНТУ и Башкирская генерирующая компания обсудили паровинтовую машину и общие проекты

Фото: УГНТУ









Фото: УГНТУ

УФА, 5 мар 2019. /ИА «Башинформ»/.

4 марта состоялась рабочая встреча руководителей Уфимского государственного нефтяного технического университета и ООО «Башкирская генерирующая компания». Гости познакомились с лабораториями, расположенными в главном корпусе УГНТУ, и обсудили планы совместной деятельности с вузом.

В настоящее время инжиниринговый центр УГНТУ и Башкирская генерирующая компания совместно разрабатывают инновационное техническое решение – паровинтовую машину. Ее мощность должна составить не менее 1,25 МВт, показатели работу будут соответствовать режиму работы редуцирующих установок Уфимской ТЭЦ-3 – филиала ООО «БГК».

«Выбирая вас в партнеры, мы, безусловно, верим, что проект будет выполнен качественно в срок и достигнет тех экономических показателей, которые мы наметили», − заявил генеральный директор ООО «Башкирская генерирующая компания» Александр Симановский.

Стороны обсудили сотрудничество в подготовке квалифицированных кадров для предприятия, будущие совместные научные исследования и совместные инновационные проекты.

Ректор УГНТУ Рамиль Бахтизин поблагодарил гостей за доверие и выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Александр Симановский, в свою очередь, пригласил студентов и сотрудников университета посетить Затонскую тепловую электростанцию – филиал ООО «БГК», которая была введена в эксплуатацию в марте прошлого года.